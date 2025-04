Camposano cambia volto: strade, scuole e sport per una città più vivibile e moderna

Camposano si prepara a una vera e propria rivoluzione urbana. Entro sei mesi il Comune si presenterà con un assetto completamente rinnovato, grazie a un vasto piano di interventi già in larga parte realizzato. A guidare questo processo di trasformazione è il sindaco Francesco Barbato, che annuncia con soddisfazione il completamento del 90% dei lavori di rifacimento delle strade: oltre 20 chilometri riasfaltati, segnaletica orizzontale e verticale completamente rifatta e sicurezza garantita per automobilisti, ciclisti e pedoni, nel rispetto delle nuove norme del Codice della Strada.

Camposano punta con decisione anche sullo sport: impianti rinnovati, sia pubblici che privati, stanno facendo del Comune una vera e propria “città dello sport”. Campi all’aperto, strutture coperte, palestre e centri specializzati sono sempre più diffusi, offrendo spazi moderni e accessibili a giovani e adulti.

Occhi puntati anche sulle scuole, completamente riqualificate durante la pausa estiva. Gli edifici sono stati messi a norma, rinnovati e resi più accoglienti e funzionali per gli studenti e le famiglie.

Non da meno il cimitero comunale, che è stato ampliato, riordinato e reso più decoroso, per rispondere alle esigenze dei cittadini e nel rispetto della memoria di chi non c’è più.

«Un’opera pubblica dopo l’altra, sempre e solo per migliorare la qualità della vita e la civiltà della nostra comunità e di chi la attraversa», sottolinea il sindaco Barbato. Camposano, insomma, guarda avanti e lo fa con determinazione, un passo alla volta.