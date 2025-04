Avellino, una nuova casa dello sport per i giovani della “Perna-Alighieri”.

È stata inaugurata questa mattina ad Avellino la nuova palestra dell’istituto comprensivo “Perna-Alighieri”, una struttura rinnovata, efficiente e pensata per rispondere alle esigenze degli studenti e dei giovani sportivi del territorio.

A presenziare all’evento, il sindaco Laura Nargi che, circondata dall’entusiasmo degli alunni, ha espresso grande soddisfazione per un’opera che arricchisce l’offerta sportiva cittadina.

“Una giornata di festa per la scuola e per tutta la comunità – ha dichiarato –. Consegniamo ai nostri ragazzi un impianto all’avanguardia, ideale per praticare pallavolo, basket, palla a mano e tante altre attività”.

La nuova palestra si propone come un polo di aggregazione e sport per i più giovani, oltre che un esempio di efficienza energetica grazie a soluzioni tecniche moderne e sostenibili. Un altro tassello che si aggiunge al progetto di rigenerazione degli spazi scolastici della città.