Montemarano, completato il recupero del rifugio nel Bosco dei Morroni: presto la restituzione alla comunità

Montemarano si riappropria di uno dei suoi luoghi più suggestivi: si sono praticamente conclusi i lavori di recupero del rifugio escursionistico, immerso nel cuore del Bosco dei Morroni. Un intervento importante e articolato, che ha interessato non solo la struttura centrale, ma anche l’intero contesto naturale che la circonda.

L’obiettivo? Riqualificare e valorizzare un’area di grande bellezza, spesso poco conosciuta, rendendola pienamente fruibile e ancora più attrattiva per escursionisti, amanti del trekking, famiglie e turisti. Il rifugio è stato riportato a nuova vita grazie a interventi mirati, nel pieno rispetto dell’ambiente e con una particolare attenzione all’integrazione con il paesaggio boschivo.

Ma non si è trattato solo di un recupero edilizio: il progetto ha incluso la sistemazione dei sentieri, la creazione di spazi di sosta e interventi per garantire sicurezza e accessibilità. Il Bosco dei Morroni si prepara così a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il turismo verde in Irpinia, un luogo dove natura, benessere e comunità si incontrano.

“Presto avremo modo di raccontare per bene il lavoro svolto e di restituire questo luogo alla nostra gente” – fanno sapere dall’amministrazione comunale. Un altro passo avanti per Montemarano, che continua a investire sul proprio territorio, sulle sue ricchezze naturali e sulla qualità della vita.