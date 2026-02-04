Campania, ufficializzati i presidenti delle otto commissioni consiliari regionali

Dopo oltre un mese di confronto politico, il Consiglio regionale della Campania ha definito la composizione e le presidenze delle otto commissioni consiliari permanenti, passaggio fondamentale per garantire la piena operatività dell’assemblea legislativa.
Per quanto riguarda la Commissione Sanità, nella nuova legislatura la guida è stata affidata a Loredana Raia (Pd). Nella scorsa legislatura, invece, l’incarico di presidente era stato ricoperto da Enzo Alaia, figura di riferimento sui temi sanitari regionali.
Le commissioni svolgono un ruolo centrale nell’attività istituzionale, occupandosi dell’esame dei provvedimenti legislativi e delle principali materie di competenza regionale. Di seguito l’elenco delle commissioni con i rispettivi ambiti e presidenti:
- Prima Commissione – Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione
Presidente: Ciro Buonajuto (Casa Riformista)
- Seconda Commissione – Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio
Presidente: Corrado Matera (Pd)
- Terza Commissione – Attività produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro e altri settori produttivi
Presidente: Giovanni Mensorio (Psi)
- Quarta Commissione – Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti
Presidente: Luca Cascone (A testa alta)
- Quinta Commissione – Sanità e Sicurezza sociale
Presidente: Loredana Raia (Pd)
- Sesta Commissione – Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali
Presidente: Bruna Fiola (Pd)
- Settima Commissione – Ambiente, Energia, Protezione civile
Presidente: Salvatore Flocco (M5S)
- Ottava Commissione – Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo
Presidente: Raffaele Aveta (M5S)
Con la nomina dei presidenti, le commissioni potranno ora operare a pieno regime, affrontando i principali dossier aperti e le sfide che attendono la Regione Campania nei prossimi mesi.