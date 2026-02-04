Agguato nel centro di Arzano: ucciso un uomo, ferito un giovane

Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto in serata ad Arzano, nel cuore della città. L’episodio si è verificato in una strada centrale, dove ignoti hanno aperto il fuoco contro un’automobile in transito.

A bordo del veicolo si trovavano due persone. La vittima, un uomo di 52 anni, sarebbe stata colpita mortalmente alla schiena e non avrebbe avuto scampo. Il passeggero più giovane, circa 25 anni, è rimasto ferito a un braccio ed è stato soccorso e trasportato in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’azione avrebbe le caratteristiche di un agguato mirato. Gli investigatori non escludono alcuna pista, mentre prendono in considerazione il contesto in cui è maturato l’episodio.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici e l’ascolto di eventuali testimoni.

L’inchiesta è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.