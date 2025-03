Camigliano (CE), accoltella la madre per futili motivi: 16enne arrestato

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Camigliano (CE) con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre nella notte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe preso un coltello da cucina e colpito la donna con almeno tre fendenti al torace e alla spalla.

L’intervento dei carabinieri

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando una donna si è presentata alla caserma dei carabinieri di Pignataro Maggiore segnalando l’aggressione. La centrale operativa di Capua ha immediatamente inviato due pattuglie all’abitazione indicata.

All’arrivo dei militari, la madre era già soccorsa dal 118 e in procinto di essere trasferita all’ospedale di Sessa Aurunca. Il 16enne, trovato all’interno della casa, ha aperto la porta ai carabinieri e si è consegnato senza opporre resistenza.

Condizioni della vittima e arresto

La donna è stata ricoverata, ma le ferite riportate non sarebbero in punti vitali. Il giovane, invece, è stato arrestato e trasferito al Centro di Giustizia Minorile di Napoli – Colli Aminei, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.