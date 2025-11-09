Basket Serie B Interregionale – I Lupi (Scandone) sfidano la Carver Roma per restare imbattuti

I lupi in trasferta nel tempio del Pala Carver per difendere l’imbattibilità contro una delle formazioni più solide e complete del campionato.

La Scandone Avellino sarà impegnata in una delle sfide più attese della Serie B Interregionale – Girone E: il confronto con la Carver Cinecittà Roma, formazione ancora imbattuta e tra le più in forma del campionato.

La squadra romana, guidata da coach Marco Tretta, ha iniziato la stagione con un percorso perfetto: cinque vittorie in altrettante gare, contro San Paolo Ostiense, Tiber Roma, Marigliano, Basket Aquilano e Viterbo.

Un ruolino di marcia che vale 10 punti in classifica e la vetta condivisa del girone con la StellaEbk Roma che ha però una partita in più.

Punto di forza della Carver è la profondità del roster, costruito con equilibrio tra giovani di prospettiva e giocatori di esperienza.

Tra i protagonisti spicca Andrea Martino, riconfermato dopo l’ottima scorsa stagione e fin qui autentico trascinatore offensivo con 16.8 punti di media a partita.

Al suo fianco, conferme di peso come Edoardo Pagnanelli, Gabriele Scianaro, Edoardo Lucarelli, Leonardo Galli e Christian Maiolo, giocatori che garantiscono continuità e conoscenza del sistema. A dare ulteriore profondità ci sono i nuovi innesti: l’ala Lorenzo Colagrossi, la giovane guardia Christian Orman e il centro Matteo Converso, che portano energia, fisicità e centimetri a una squadra già molto completa.

Dall’altra parte,la Scandone Avellino arriva alla sfida reduce da una netta vittoria interna contro Step Back Caiazzo e da un percorso finora impeccabile.

La squadra di coach Carone, solida in difesa e brillante in attacco, si presenta all’appuntamento in piena fiducia, consapevole di affrontare una delle trasferte più impegnative del girone.

I biancoverdi proveranno a confermare le ottime percentuali viste nell’ultima gara (62% da due, 44% da tre) e a imporre il loro ritmo fatto di aggressività, transizioni rapide e circolazione di palla. Fondamentale sarà l’apporto del trio Beck–Scanzi–Cioppa, che sta guidando l’attacco irpino con continuità, supportato da Vitale, Quarisa e un gruppo profondo e ben amalgamato.

Carver–Scandone si preannuncia come una sfida ad altissima intensità, un test di maturità tra due squadre imbattute e costruite con ambizioni importanti.

Per la squadra di coach Carone sarà un test probante per misurare il proprio livello contro un’avversaria dal roster lungo e fisicamente strutturato.La palla a due è fissata per domenica 9 novembre alle ore 18:00 al Pala Carver di Roma.