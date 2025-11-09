Avella da sogno: cinque su cinque. Acierno e Russo costruiscono una squadra da vertice

AVELLA – Cinque giornate, cinque vittorie. L’Avella FC continua a correre e non si ferma più. Con il successo di ieri allo Stadio contro il Cicciano (2-1, reti di Carifi e Pastore), la formazione biancorossoblù consolida il primato in classifica, a punteggio pieno, dimostrando di essere una delle realtà più solide e ambiziose di questo campionato di Seconda Categoria.

Un cammino netto, che parla da sé:

1ª giornata: Avella – Santa Lucia di Serino 3-1

2ª giornata: Atletico Sirignano – Avella 0-2

3ª giornata: Avella – Sol Sports Club 4-0

4ª giornata: Real Avellino – Avella 2-4

5ª giornata: Avella – Cicciano 2-1

Cinque vittorie su cinque, 15 punti, 15 gol fatti e appena 3 subiti. Numeri che raccontano di una squadra compatta, cinica e con un’identità precisa, costruita con intelligenza e lungimiranza dalla società.

Il progetto Acierno–Russo prende forma

Alla base di questo successo c’è la visione condivisa dei presidenti Michele Acierno e Antonio Russo, che in pochi mesi hanno dato una scossa all’ambiente, restituendo entusiasmo e ambizione a una piazza che da tempo sognava un ritorno ai fasti di un tempo.

I due imprenditori locali, unendo le forze e la passione per il calcio, hanno creato un progetto serio, fondato su organizzazione, professionalità e appartenenza al territorio.

“Abbiamo voluto costruire una squadra che rappresentasse davvero Avella – spiegano dalla società – una formazione fatta di uomini, prima ancora che di giocatori, e che scendesse in campo per onorare questa maglia ogni domenica.”

Una squadra di livello superiore

E i risultati, oggi, danno ragione alla dirigenza. Mister e giocatori stanno rispondendo con prestazioni convincenti, sia sul piano tecnico che caratteriale. L’Avella gioca un calcio propositivo, con un reparto offensivo tra i più prolifici del girone e una difesa solida e ordinata.

La vittoria contro il Cicciano, maturata grazie alle reti di A. Carifi e F. Pastore, è l’ennesima prova di maturità di una squadra che sa soffrire, reagire e colpire al momento giusto. Il gruppo è compatto, il pubblico risponde presente e lo stadio Bellofatto sta tornando a essere un fortino.

Un sogno che si costruisce passo dopo passo

La stagione è ancora lunga, ma l’Avella FC ha già lanciato un messaggio forte e chiaro a tutto il girone: questa è una squadra nata per vincere.

L’obiettivo è chiaro – restare in alto e giocarsi la promozione fino in fondo – ma la dirigenza non nasconde che l’intento più grande è costruire un progetto duraturo, che restituisca stabilità e orgoglio calcistico alla comunità.

Con Acierno e Russo al timone, la città di Avella ha ritrovato la sua squadra, la sua passione e, soprattutto, la voglia di sognare in grande.

Prossimo impegno: la sesta giornata metterà di fronte l’Avella FC a una nuova sfida insidiosa in trasferta contro il Santa a Lucia di Serino, ma con questo spirito – cinque vittorie in cinque gare – i ragazzi di mister e dirigenza possono guardare al futuro con grande fiducia.