ARGENTARIO GOLF & WELLNESS RESORT: RINASCITA, VISIONE E ARMONIA NEL CUORE DELLA MAREMMA

Testo e foto Alfredo Cascone

Tra il blu profondo del Tirreno e le colline selvagge della Maremma, il viaggio prende forma come un racconto di eleganza, autenticità e piacere sensoriale. Due luoghi simbolo – Argentario Golf & Wellness Resort e Marchesi Antinori – si incontrano in un’esperienza che è molto più di un semplice soggiorno: è un’immersione nella cultura del bello e del buono.

Un inizio tra vigne e luce maremmana

Il viaggio si apre nella tenuta Le Mortelle, dove la natura racconta la sua storia attraverso filari ordinati e profumi intensi. La cantina ipogea, elegante e silenziosa, introduce a un percorso sensoriale raffinato, culminando nella degustazione di vini che esprimono con precisione il carattere del territorio.

Ogni calice è un racconto: note minerali, sentori mediterranei, una freschezza che richiama la brezza marina. In abbinamento, la cucina maremmana rivela la sua anima più autentica: prodotti locali, lavorazioni semplici ma profondamente identitarie, capaci di esaltare la materia prima con equilibrio e rispetto.

L’eleganza discreta dell’Argentario

L’arrivo all’Argentario Golf & Wellness Resort segna il passaggio a una dimensione di puro benessere. Immerso in una natura incontaminata, il resort accoglie con un’ospitalità raffinata, dove ogni dettaglio è pensato per offrire comfort e armonia.

Le camere, luminose e sofisticate, si aprono su paesaggi rilassanti; la spa invita a un tempo sospeso, tra trattamenti rigeneranti e silenzi preziosi. Qui il lusso si esprime nella qualità del servizio, nella sostenibilità delle scelte e nella capacità di far sentire ogni ospite al centro di un’esperienza unica.

Un valore aggiunto che distingue la struttura è la sua vocazione pet friendly: anche gli amici a quattro zampe sono accolti con attenzione e cura, rendendo il soggiorno davvero inclusivo.

Dama Dama: la primavera nel piatto

La sera trova la sua massima espressione al Dama Dama Restaurant, dove l’Executive Chef Emiliano Lombardelli firma un nuovo menù stagionale capace di sorprendere per eleganza e coerenza.

La primavera si traduce in piatti delicati ma intensi: colori vivaci, texture equilibrate, sapori netti che dialogano con i vini selezionati. Ogni portata è costruita come un gesto estetico, ma anche come un racconto territoriale. Le materie prime locali vengono reinterpretate con tecnica e sensibilità contemporanea, dando vita a un’esperienza gastronomica di alto livello.

L’abbinamento con i vini Marchesi Antinori amplifica il viaggio sensoriale: ogni sorso accompagna il piatto con precisione, creando un’armonia che resta impressa.

Esperienze tra sport e natura

Il giorno seguente si apre con una colazione rilassata, preludio a nuove scoperte. La visita alle ville del resort e l’esperienza sul campo da golf offrono un contatto diretto con il paesaggio: verde curato, panorami aperti, un senso di libertà che si fonde con l’eleganza dell’ambiente.

Anche il pranzo alla Club House, ristorante dalla cucina più tradizionale e immediata, è coerente con il contesto informale a bordo campo, ma sempre radicata nel territorio. Mantiene alta la qualità, con una proposta gastronomica che unisce leggerezza e gusto, perfettamente in linea con lo spirito del luogo.

Un equilibrio perfetto

Tra Porto Ercole e Castiglione della Pescaia, questo itinerario rappresenta un equilibrio raro: natura e raffinatezza, tradizione e innovazione, accoglienza e autenticità.

È un viaggio che non si limita a mostrare la Maremma, ma la interpreta, la valorizza e la fa vivere attraverso i suoi protagonisti migliori. Un’esperienza pensata per chi cerca non solo bellezza, ma emozione.

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