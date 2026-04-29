Incidente nei campi a Montemarano: 34enne in gravissime condizioni

MONTEMARANO – Grave incidente nel tardo pomeriggio nei campi dell’Irpinia, dove un uomo di 34 anni è rimasto ferito in modo critico mentre era al lavoro con una motozappa.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente a Montemarano, sarebbe rimasto improvvisamente intrappolato con le gambe nel macchinario agricolo che stava utilizzando. Un episodio drammatico che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare l’uomo dalle lamiere e affidarlo poi alle cure dei sanitari del 118. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate.

Il 34enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è arrivato già intubato. Le sue condizioni sono giudicate gravissime e resta ricoverato sotto stretto monitoraggio medico.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.