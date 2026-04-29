Verso il Premio Anfiteatro … L’accademia di danza classica e moderna “La Danse” accenderà le luci della ribalta al Teatro Colosseo di Baiano

di Saverio Bellofatto

Oggi, 29 aprile, è la Giornata Internazionale della Danza, celebra la danza, il suo valore e la sua importanza come forma d’arte e come elemento fondamentale per la conoscenza e per la crescita degli uomini, delle donne e dei popoli. Istituita nel 1982 dal Comitato di Danza dell’International Theatre UNESCO. Il messaggio alla comunità artistica internazionale è stato affidato alla famosa coreografa canadese Crystal Pite, che, nella sua lunga carriera, ha fatto parte della compagnia del Ballet British Columbia, del Ballett Frankfurt di William Forsytheed ed ha creato opere per compagnie come il Royal Ballet, il Nederlands Dans Theater, il Balletto dell’Opéra di Parigi e il National Ballet del Canada. Questo è il messaggio che implicitamente sottolinea il ruolo della danza come strumento di unione e pace:

“Nella danza e nel fare danza troviamo la prova che l’umanità è qualcosa di più del nostro ultimo, straziante fallimento globale. Se prestiamo attenzione, la danza ci donerà un barlume momentaneo dell’anima.”

Questa giornata offre l’opportunità, continuando sul tema della nostra rubrica, “Verso il Premio Anfiteatro” di presentare l’Accademia di danza classica e moderna “La Danse” di Baiano diretta da Ludovica Muccio, insegnante, direttrice artistica e coreografa. “La Danse”, è un punto di riferimento del territorio per chi ama o voglia avviarsi a questa bellissima arte del corpo. Per la maestra Ludovica, una buona scuola di danza classica e moderna deve offrire eccellenti insegnanti professionali, preparati ed empatici, in grado di adattarsi alle esigenze individuali e di creare un ambiente accogliente con lo scopo di plasmare elementi validi nell’arte tersicorea. È importante che i corsi siano pensati per diversi livelli, dal principiante all’avanzato, e, che promuovano lo sviluppo di tecniche sia classiche che moderne, come l’eleganza e la postura nella prima, e l’improvvisazione e l’espressività nella seconda. L’accademia La Danse ha una storia di oltre 40 anni, è stata la prima scuola del comprensorio baianese. Fondata dalla ballerina Patrizia Gentile (mamma e insegnante di Ludovica). Negli anni ha formato centinaia di allievi/e. I corsi proposti dall’accademia La Danse spaziano dalla danza classica – contemporanea – modern jazz – hip hop – carattere – passo a due – funky – heels. A testimonianza della grande professionalità della Maestra Ludovica, sono gli spettacoli da lei organizzati, con le stupende e articolate coreografie che gli allievi eseguono con maestria dalla più piccola fascia d’età. Ludovica ha saputo trasmettere ai propri allievi insegnamenti che vanno anche oltre la danza ed oggi l’accademia è una collettività artistica di grande spessore umano e sociale. L’accademia La Danse il 23 Maggio 2026 al Teatro Colosseo di Baiano emozionerà il pubblico presente con una straordinaria coreografia e riceverà il Premio Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria “Eccellenze Artistiche Formative della Danza in Campania”.