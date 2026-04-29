Don Vincenzo Ragone celebra a Liveri e Pompei: due appuntamenti di fede per i fedeli

SCAFATI – Due importanti momenti di preghiera e condivisione attendono i fedeli nei prossimi giorni con Don Vincenzo Ragone, parroco della Parrocchia San Vincenzo Ferreri di Scafati, impegnato in due celebrazioni in altrettanti luoghi simbolo della devozione mariana.
Il primo appuntamento è in programma per giovedì 14 maggio alle ore 19:00, quando Don Ragone celebrerà la Santa Messa presso il Santuario della Madonna a Parete, nel comune di Liveri. Un’occasione di raccoglimento spirituale in uno dei luoghi più cari alla tradizione religiosa del territorio.
Il giorno successivo, venerdì 15 maggio alle ore 8:30, il sacerdote presiederà la Santa Messa presso il Santuario di Pompei, uno dei più importanti centri di culto mariano a livello nazionale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre), offrendo così la possibilità di partecipare anche a distanza a quanti non potranno essere presenti fisicamente.
Due appuntamenti che rappresentano un forte richiamo alla fede e alla partecipazione, unendo comunità diverse nel segno della devozione e della preghiera.