Baiano ricorda Carmine Bernardo a un anno dalla scomparsa

BAIANO – Un momento di raccoglimento, fede e memoria unirà la comunità di Baiano giovedì 30 aprile 2026, in occasione del primo anniversario dalla scomparsa di Carmine Bernardo, assistente capo della polizia penitenziaria.

La commemorazione si terrà presso la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, dove alle ore 18:00 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio della sua anima benedetta. Un appuntamento sentito e partecipato, che vedrà familiari, parenti e amici riunirsi nel ricordo di una figura stimata e amata.

Carmine Bernardo viene ricordato con immutato affetto da chi lo ha conosciuto, non solo per il suo impegno professionale, ma anche per le sue qualità umane. Il manifesto commemorativo sottolinea la gratitudine dei familiari verso quanti prenderanno parte alla celebrazione, condividendo un momento di preghiera e vicinanza.

A un anno dalla sua scomparsa, il suo ricordo resta vivo nella comunità, testimoniando il segno lasciato nella vita di chi ha avuto modo di incontrarlo.