Sperone, “Storie, Pensieri e Parole per la legalità”: incontro con Don Luigi Merola

SPERONE – Un momento di riflessione e impegno civile dedicato ai valori della legalità coinvolgerà studenti e cittadini lunedì 4 maggio 2026. Il Comune di Sperone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini”, promuove l’iniziativa dal titolo “Storie, Pensieri e Parole per la legalità”.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 presso la palestra della scuola primaria “Don Ennio Pulcrano”, in via Sant’Elia. Un evento pensato per sensibilizzare le nuove generazioni su temi fondamentali come il rispetto delle regole, la giustizia e il contrasto alla criminalità.

Ospite d’eccezione sarà Don Luigi Merola, figura da anni in prima linea nella diffusione della cultura della legalità. Insegnante di religione, referente nazionale per la legalità e consulente della Commissione Antimafia, Don Merola porterà la sua testimonianza diretta, maturata attraverso un impegno costante nei contesti più difficili.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di crescita per gli studenti e per l’intera comunità, chiamata a confrontarsi su valori imprescindibili per la costruzione di una società più giusta e consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso dalle istituzioni locali e scolastiche, con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e la partecipazione attiva dei giovani. La cittadinanza è invitata a partecipare.