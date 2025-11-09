BAIANO. A.S.D. Primavera conquista la prima vittoria stagionale al tie-break contro CapaccioPaestum Serino

Nella seconda giornata del campionato di Serie D Femminile – Girone B, giocata ieri al Pala Picciocchi di Baiano, l’A.S.D. Primavera centra la sua prima vittoria stagionale, battendo al tie-break la ISV BCC CapaccioPaestum Serino con il punteggio di 3-2 (25-19, 21-25, 25-23, 13-25, 15-13).

Una gara combattutissima al Pala Italo Picciocchi di Baiano, dove le padrone di casa hanno saputo reagire nei momenti decisivi, imponendosi al termine di un match equilibrato e ricco di emozioni. Dopo un primo set vinto con autorità, la Primavera ha subito la risposta delle ospiti, ma è riuscita a mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave, portando a casa due punti importanti per la classifica.

Con questo successo, l’A.S.D. Primavera sale a 3 punti in classifica, mentre CapaccioPaestum Serino si porta a 4 punti totali grazie al punto conquistato dal tie-break.