Supercar alla Reggia di Caserta: Ferrari, Lamborghini e Porsche protagoniste il 10 maggio

Dopo il grande successo dei raduni in Costiera Amalfitana tra Maiori e Minori, che hanno visto la partecipazione di ben 67 Ferrari e Lamborghini, e la grande tappa nella città di Pompei, prosegue il calendario dei grandi eventi promossi dalla Federazione Italiana Supercar con un nuovo, imperdibile raduno.

L’appuntamento è per domenica 10 maggio (ore 10,30) alla Reggia di Caserta, presso la Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare, per un evento esclusivo che vedrà protagoniste le più iconiche supercar al mondo: Ferrari, Lamborghini e Porsche sfileranno in uno scenario unico, dando vita a un connubio tra eccellenze italiane.

Il raduno, organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa, si svolgerà con l’ingresso all’interno dell’Aeronautica Militare di Caserta, in occasione di un open day a porte aperte. Tutti i cittadini avranno l’opportunità di accedere gratuitamente nell’area e ammirare da vicino tanto le supercar quanto gli aerei militari in un contesto comune di grande impatto. A rendere l’evento ancora più solenne sarà la scorta d’onore della Polizia Penitenziaria, che accompagnerà il corteo garantendo sicurezza e valore istituzionale. E’ prevista la partecipazione di circa 70 – 80 Ferrari e Lamborghini con un’affluenza stimata tra i 15.000 e i 20.000 visitatori. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, capace di unire la passione per i motori con il patrimonio storico e le eccellenze italiane, offrendo al pubblico uno spettacolo unico.Il programma del 10 Maggio prevede l’arrivo dei partecipanti alle ore 9,30 presso il distributore Shell a 200 metri a sinistra dall’uscita di Caserta Nord, con accoglienza con welcome coffee e catering d’élite. Poi il trasferimento delle supercar e alle 10,30 l’arrivo all’interno dell’Aeronautica militare con il posizionamento accanto agli aerei dell’Aeronautica. L’accesso sarà consentito anche al pubblico, che potrà vivere da vicino questa esperienza. Poi alle 13 il trasferimento presso la Tenuta D’Ausilio di Caianello per il momento conviviale conclusivo.

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E’ conto alla rovescia intanto per la seconda edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026, l’evento motoristico che renderà Napoli capitale dell’automotive dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’obiettivo è ambizioso: superare il grande successo di pubblico dello scorso anno.

“Auto Moto Napoli Expo – dichiara il Presidente Luigi Iossa – nel 2025 ha fatto registrare numeri record, con circa 40.000 spettatori. Con il raddoppio dei padiglioni e l’area espositiva esterna contiamo di raggiungere fra le 80.000 e le 100.000 presenze”.

La fiera si distinguerà, fra le varie attività, per un’area espositiva senza precedenti dedicata al settore luxury con Ferrari e Lamborghini, orologi di lusso, alta sartoria, gioielleria e yacht. Non solo auto, in ogni caso: ampio spazio sarà dato anche alle due ruote, con moto moderne e d’epoca, bike e ricambi, oltre ai nuovi modelli ibridi ed elettrici. Il programma sarà arricchito da numerose attrazioni e spettacoli, tra cui esibizioni di stuntman, auto in equilibrio su due ruote, transformer in grado di trasformarsi da auto a robot e spettacolari show drift taxi, che permetteranno al pubblico di vivere in prima persona l’emozione della guida in pista. Come lo scorso anno, l’inaugurazione sarà accompagnata dall’alza bandiera e dall’inno nazionale eseguito dalla Fanfara dei Carabinieri. La fiera Auto Moto Napoli Expo è patrocinata dal Comune di Napoli, dal Ministero delle Infrastrutture e dall’Anas, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle autorità. L’evento non sarà una semplice esposizione automobilistica, ma offrirà test drive e numerosi show tematici, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla guida sicura e sulla sicurezza stradale.