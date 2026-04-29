Sperone, veglia di preghiera per i lavoratori: fede e comunità nell’area industriale:(foto e video)

SPERONE – Un momento intenso di raccoglimento e condivisione si è svolto questa sera nella zona industriale di Sperone, presso l’azienda Euronut Spa, dove si è tenuta la veglia di preghiera per la Festa dei lavoratori.

Un appuntamento significativo, che ha unito il tema del lavoro a quello della fraternità, in un luogo simbolico dove ogni giorno il “frutto della terra” prende forma attraverso l’impegno e il sacrificio delle persone.

La preghiera è stata presieduta dal vescovo Francesco Marino, con la presenza di don Giuseppe, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Nola. Presente anche il coro di Santa Filomena, che ha contribuito a rendere ancora più suggestivo e partecipato il momento liturgico.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi fedeli, insieme alle autorità locali del Comune di Sperone e ai proprietari dell’azienda, testimoniando una forte partecipazione della comunità e del tessuto produttivo del territorio.

Un segnale importante, quello lanciato dalla Diocesi di Nola, che ha scelto proprio un contesto lavorativo per ribadire il valore del lavoro come strumento di dignità, solidarietà e crescita condivisa.

Al termine della celebrazione, la serata è proseguita in un clima di convivialità con un momento di condivisione, grazie a un buffet organizzato per tutti i presenti.

Un’iniziativa che ha saputo coniugare spiritualità e realtà quotidiana, riportando al centro il lavoro come elemento fondamentale non solo economico, ma anche umano e sociale.