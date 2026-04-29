NAPOLI. Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana, al fine di contrastare la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nelle giornate di lunedì e martedì, la Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Metropolitana e Locale, con la collaborazione di personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana, aree particolarmente afflitte da “souk“ abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” prelevando oltre 15 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area; inoltre, nel corso delle attività, gli operanti hanno identificato 322 persone, di cui 82 con precedenti di polizia, controllato 56 veicoli, di cui uno sottposto a sequestro amministrativo e contestato 10 violazioni del Codice della Strada, denunciando 2 persone per guida senza patente di guida.

Infine, gli operatori hanno tratto in arresto una persona per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.