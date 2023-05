La Del Fes stende CJ Taranto per 3-0 nei play off e si guadagna la nuova Serie B nazionale. Nella città ionica il sigillo dopo le due partite vinte al Del Mauro, 62-84 il risultato. I ragazzi di Crosariol hanno condotto il match sin dall’inizio, 26 i punti per Carida’. Poi via si festeggiamenti per l’obiettivo raggiunto.