CICCIANO. I “Moreras” contro la violenza sulle donne con l’evento “La nota Rossa” questa sera al teatro Nadur

L’evento musicale “LA NOTA ROSSA” targato MORERAS contro la violenza di genere, si terrà sabato 20 Maggio 2023 al TEATRO NADUR di CICCIANO.

Insieme sul palco in uno spettacolo imperdibile per sostenere un progetto che già da tempo li vede costantemente impegnati. I proventi del concerto verranno erogati alla cooperativa sociale E.V.A. ONLUS, per la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, cosicché, le donne in difficoltà sappiano di poter contare su un preciso punto di riferimento a loro disposizione, che non solo le può aiutare a trovare un posto sicuro in caso di bisogno, ma può anche instradarle in percorsi che consentano di riacquisire fiducia in loro stesse.

INFO UTILI

– Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30.

– L’apertura cancelli a tutto il pubblico, in via Viale dei pini -Cicciano sarà a partire dalle ore 19.30.

-Gli organizzatori consigliano di arrivare per tempo al fine di agevolare le procedure di ingresso.

– Per i parcheggi c’è ampia disponibilità gratuita e sicura all’esterno del teatro.

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare telefonicamente – 3892880287 Mariangela,

3342524008 Mauro, via sms o whatsapp.

Come sempre saremo diretti e musicalmente spietati come il veleno della taranta!