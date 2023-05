FONTANAROSA (AV). Incidente tra due veicoli e auto prende fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 09’00 di oggi 20 maggio, è intervenuta nel comune di Fontanarosa in via Variante, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una dopo l’impatto ha preso fuoco. A bordo delle due auto un ragazzo di 22 anni ed una donna di 54 anni, entrambi rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. Il veicolo che stava prendendo fuoco è stato spento mettendo anche in sicurezza tutte e due le autovetture incidentate.