Basket. Il calendario completo della Del Fes.

Definita ufficialmente la stagione agonistica 2022/2023. Il cammino dell’ASD Del Fes parte il 2 di ottobre in casa contro l’Adriatica Industriale Corato e terminerà il 7 maggio 2023 sul campo di Bisceglie.

Il campionato prevede una pausa natalizia, ultimo match prima di Natale il 18 dicembre contro la Virtus Arechi Salerno, per poi riprendere il 7 gennaio a Pescara.

Altra pausa stagionale è prevista nel weekend dell’11/12 marzo, quando il campionato si fermerà per la Coppa Italia.

“Sarà importante partire bene per restare nella fascia alta di classifica – commenta coach Giovanni Benedetto – vogliamo disputare un campionato diverso dal passato e centrare il nostro obiettivo, che è rimanere in categoria e poi capire, con il passare delle giornate, se siamo pronti per compiere un passo in avanti. Il calendario lascia il tempo che trova, ma con la sua pubblicazione si avvicina la data del raduno e non vedo l’ora di tornare in campo”.

A commentare il percorso dei biancoverdi è anche il giemme Paolo Rotondi: “Il calendario ci mette subito dinanzi alla necessità di capire il tipo di squadra costruita. Non possiamo dire sia un calendario semplice o difficile, sarà fondamentale avere un ottimo impatto e conquistare in casa il maggior numero di punti possibili”.

Il calendario completo