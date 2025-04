Incendio di Benevento dell’8 aprile, concentrazioni diossine inferiori a valore di riferimento

I risultati del primo ciclo di campionamento, svolto nelle date 8-9 aprile, in prossimità del sito interessato da un incendio la sera dello scorso 8 aprile in via Lungosabato Bacchelli e Benevento, mostrano concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi pari a 0,064 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).

Si rappresenta che non sono presenti limiti di riferimento imposti dalla legislazione vigente per la concentrazione di diossine in aria ambiente. Un valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica è quello proposto dal LAI, organismo tecnico tedesco, pari a 0,15 pg/Nmc. La concentrazione riscontrata nel campionamento risulta, pertanto, inferiore al suddetto limite di riferimento.

Si rimanda al precedente comunicato dello scorso 9 aprile per un quadro completo dell’intervento finora svolto dall’Agenzia. Eventuali ulteriori risultati di rilievo degli accertamenti in corso verranno pubblicati sul sito arpacampania.it.