Baronissi, bufera sulla Giunta Petta: sei esposti “nascosti”, l’opposizione annuncia una conferenza stampa

Clima di tensione crescente a Baronissi, dove si infittisce il giallo su sei esposti presentati contro altrettanti membri della Giunta guidata dal sindaco Petta. I documenti, destinati non solo al Comune ma anche alla Procura della Repubblica, sarebbero stati tenuti sotto traccia e non portati all’attenzione dei consiglieri comunali, in particolare di quelli appartenenti all’opposizione.

A rompere il silenzio è Tony Siniscalco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha annunciato per domani – mercoledì 23 aprile alle ore 10:30 – una conferenza stampa presso la sede del partito a Baronissi. Durante l’incontro, Siniscalco illustrerà nel dettaglio i contenuti degli esposti e solleverà interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle comunicazioni all’interno dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto trapelato, gli esposti riguarderebbero presunte irregolarità o criticità amministrative, e sarebbero stati inoltrati anche a tutti i consiglieri comunali. Tuttavia, la mancata divulgazione degli stessi all’opposizione fa ipotizzare un tentativo di insabbiamento da parte della macchina amministrativa o, quanto meno, una gestione opaca delle segnalazioni ricevute.

I riflettori si accendono ora sulla Giunta Petta, che si trova a fare i conti con uno scossone politico in un momento delicato della consiliatura. Gli sviluppi della vicenda saranno al centro del dibattito politico cittadino nelle prossime ore, mentre l’opposizione si prepara a chiedere chiarimenti formali nelle sedi istituzionali