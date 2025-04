La Reggia di Caserta celebra gli 80 anni dalla Resa del 1945

Martedì 29 aprile 2025, la Reggia di Caserta commemora l’80esimo anniversario della firma della Resa tedesca, avvenuta proprio nel celebre complesso vanvitelliano nel 1945. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Comune di Caserta e l’Archivio di Stato.

Le celebrazioni si aprono domenica 27 aprile con la performance “La Resa”, spettacolo di danza e narrazione curato da ARB Dance Company nel Vestibolo superiore, dalle 17 alle 19.

Il 29 aprile, presso l’Archivio di Stato, sarà inaugurata la mostra “La Reggia liberata”, dedicata al periodo 1943-1947, con documenti sull’occupazione alleata e la restituzione del sito all’Italia. In mattinata, in Sala Romanelli, si svolgerà anche il convegno “La resa tedesca in Italia ottant’anni dopo”, con interventi di storici e studiosi, per rileggere il significato di quella storica giornata.

Un ricco programma per riaffermare la funzione culturale e memoriale della Reggia, oggi patrimonio UNESCO.