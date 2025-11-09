S.O.S. 4 Zampe – AVELLA, si è smarrito “Ade” in zona San Nazzaro

AVELLA (AV) – È stato lanciato un accorato appello per ritrovare Ade, un cane smarrito nella giornata di ieri pomeriggio in zona San Nazzaro di Avella.

Il suo proprietario, visibilmente preoccupato, ha chiesto aiuto a chiunque possa averlo visto o possa fornire informazioni utili al ritrovamento.

Ade si è allontanato improvvisamente e, nonostante le ricerche in tutta l’area, non è ancora stato ritrovato.

Chiunque avesse notizie o avvistamenti può contattare direttamente il proprietario al numero 338 18 26 164, oppure segnalare la presenza del cane tramite la redazione di Binews.

Ogni piccolo indizio può essere prezioso per riportare Ade a casa e riabbracciarlo al più presto.

Condividiamo tutti l’appello: aiutiamo Ade a tornare dalla sua famiglia!