AVELLINO. Spiniello: “Con Nargi per rilanciare Avellino”

“Cari cittadine e cittadini di Avellino, la mia candidatura al Comune di Avellino nasce per dare un contributo significativo alla ripartenza della nostra amata citta’. Mi candido con spirito collaborativo e con l’entusiasmo di impegnarmi concretamente e in modo fattivo per la mia citta’. Per il sottoscritto l’impegno politico significa mettersi al servizio della gente in maniera onesta, sincera e corretta, raccontando sempre la verita’ dei fatti e mettendo il bene comune al centro della azione amministrativa.

Da sempre come cittadino ho vissuta la mia citta’, e da operatore sanitario sono da sempre impegnato in ambito socio sanitario al servizio del mio popolo.

Il nostro ambizioso programma elettorale interpreta in pieno le esigenze della citta’ , la sua voglia di riscatto e Laura Nargi sara’ un Sindaco affidabile e concreto per la nostra citta’ e il suo rilancio sotto ogni punto di vista. Con Laura Nargi , la quale ha gia’ dimostrato di essere un buon Sindaco, abbiamo le idee chiare per rilanciare la nostra visione di Citta’ ” – dichiara Pietro Spiniello candidato al consiglio comunale di Avellino per la lista Scegli Avellino.