Tufino, torna la “Giornata di Prevenzione”: visite specialistiche gratuite il 12 maggio

TUFINO – La prevenzione torna al centro dell’attenzione con la quinta edizione della “Giornata di Prevenzione”, in programma lunedì 12 maggio 2026 a partire dalle ore 17:00 presso i locali del Comune di Tufino, in Piazza F. Esposito.

L’iniziativa, promossa con la collaborazione dell’associazione AMDOS Forino, del Gruppo AIDO Nola-Cimitile, del Rotaract Club Nola-Pomigliano d’Arco e con il patrocinio del Comune di Tufino, offrirà ai cittadini una serie di visite mediche specialistiche gratuite, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della tutela della salute.

A coordinare l’evento sarà la dottoressa Mara De Falco, da anni impegnata in attività di prevenzione sul territorio. Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare visite internistiche con ECO TSA a cura del dottor C. Dalia, visite reumatologiche con la dottoressa M. D. Pasquale e valutazioni osteopatiche con il dottor V. Stingone. Per queste prestazioni è previsto un massimo di 20 visite per specialista e le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando al numero 3478859594 dalle ore 18:00 alle 20:00.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla prevenzione oncologica e dermatologica. Il dottor Carlo Iannace eseguirà visite senologiche, mentre il dottor M. Capozzi sarà impegnato nelle ecografie diagnostiche, effettuabili esclusivamente su richiesta del senologo. In programma anche le visite dermatologiche curate dal dottor R. Iandoli.

Per queste ultime prestazioni sarà necessario prenotarsi tramite messaggio WhatsApp al numero 3318305469, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00, indicando nome, cognome e visita richiesta.

L’amministrazione comunale e il sindaco hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, sottolineando l’importanza della prevenzione come primo strumento per la tutela della salute pubblica. Una giornata che unisce medicina, volontariato e solidarietà, confermando ancora una volta il forte legame tra associazioni e territorio.