Avellino celebra l’8 marzo con l’evento “TUTTA L’ANIMA CHE HO…, CENERENTOLA, AURORA E LE ALTRE” organizzato dall’Archeoclub d’Italia

L’Associazione culturale Archeoclub d’Italia Avellino presenta: “TUTTA L’ANIMA CHE HO…, CENERENTOLA, AURORA E LE ALTRE”, evento organizzato per sabato 8 marzo alle 17.30 presso il Caffè Equo e solidale Hope in Via Episcopio, 1 ad Avellino.

Interventi:

Ilenia D’Oria – Docente e Presidente Archeoclub Avellino

Donatella De Bartolomeis – Naturopata e holistic coach

Antonio Cucciniello, scrittore, formatore

Maria Ronca – sociologa e Presidente APS Il Bucaneve

Elvira napoletano – Resp. Progetti esteri APS Avellino per il Mondo

Modera: Gianluca Amatucci – giornalista e scrittore. Nel corso dell’evento si terrà un laboratorio di “scrittur…anima”. Brani musicali a cura di Stefano Ripa e Liz Bertè.