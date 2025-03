BAIANESE. Arrestato per maltrattamenti nei confronti del coniuge viene scarcerato dopo la linea difensiva dell’avvocato Liberato Saveriano

Un uomo, lo scorso 23 febbraio era stto arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, reato aggravato dalla presenza dei due figli minori, è stato scarcerato grazie all’intervento dell’avvocato penalista Liberato Saveriano.

L’indagato era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Baiano il 23 febbraio scorso e tradotto presso il carcere di Bellizzi. Secondo l’accusa, avrebbe più volte aggredito fisicamente e verbalmente la compagna, arrivando a minacciarla anche alla presenza dei suoi genitori e dei figli minori. Le violenze avrebbero portato la vittima a rivolgersi in almeno due occasioni al pronto soccorso, elementi che avevano spinto la Procura del Tribunale di Nola a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari, in particolare il rischio di reiterazione del reato (art. 274, lett. C c.p.p.).

L’indagato, sottoposto a interrogatorio di garanzia il 25 febbraio presso il carcere di Avellino dinanzi al GIP del Tribunale di Nola, ha scelto di rispondere alle domande. L’avvocato Saveriano ha poi avviato un’intensa attività difensiva, depositando in Procura e al GIP una corposa documentazione probatoria, tra cui registrazioni audio, video, messaggi WhatsApp e testimonianze. L’obiettivo era minare il quadro indiziario e dimostrare l’assenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato la misura restrittiva.

Alla luce della memoria difensiva e delle nuove prove presentate, il GIP ha accolto l’istanza dell’avvocato Saveriano, disponendo l’immediata scarcerazione dell’indagato senza l’applicazione di alcuna misura alternativa, in attesa del processo per maltrattamenti che verrà celebrato dinanzi al Tribunale di Nola.