Tragedia a Pietrastornina: ritrovato senza vita l’anziano scomparso, impegnati Vigili del Fuoco ed elicotteri nelle ricerche

I vigili del fuoco del Comando di Avellino sono impegnati sin dalla giornata di ieri, 5 marzo 2025, alle ore 19:00 circa, su richiesta dei Carabinieri della locale stazione, per la ricerca di una persona. Un uomo di 75 anni, residente nel comune di Pietrastornina, si era allontanato dalla sua abitazione in via Salvatori, facendo perdere le proprie tracce.

I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre specializzate, tra cui unità cinofile, TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), e squadre provenienti da diversi comandi della Campania e del Lazio. Sul posto è intervenuto anche il nucleo alpinistico della Guardia di Finanza, con il supporto di un loro elicottero, il Soccorso Alpino e un elicottero dei Vigili del Fuoco, il Drago 69.

I mezzi aerei, coordinandosi con le unità del comando avanzato dei vigili del fuoco presenti sul terreno, hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per le operazioni di perlustrazione. Alle ore 12:00 circa di oggi, 6 marzo 2025, il disperso è stato localizzato in una radura poco distante dalla sua abitazione, purtroppo privo di vita.”