Avellino 2026, Restaino presenta programma e visione: “Servizi, periferie e sviluppo al centro”

AVELLINO – Un progetto politico incentrato su servizi, riqualificazione urbana e sviluppo economico del territorio. È questa la linea tracciata da Giuseppe Restaino, candidato nella coalizione guidata da Nello Pizza alla carica di sindaco, che ha illustrato la propria biografia e i punti chiave del programma amministrativo per la città.

Sessant’anni, ragioniere e consulente nel settore dell’infortunistica stradale, Restaino vive e lavora ad Avellino, dove è attivo anche nel tessuto associativo. Nel 2012 ha fondato l’associazione “Sentieri e Sapori”, dedicata alla promozione dei prodotti locali, mentre dal 2024 è presidente del Comitato “Le Sette Contrade ETS”. Un percorso che, sottolinea, nasce dalla volontà di mettere competenze ed esperienza al servizio della comunità.

“La mia idea di amministrazione si fonda su trasparenza, efficienza e partecipazione”, afferma Restaino, evidenziando l’importanza del dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini per costruire politiche efficaci e durature.

Nel programma, condiviso con la coalizione, ampio spazio è dedicato alla gestione ordinaria della città: manutenzione delle strade, cura del verde pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le priorità anche l’abbattimento dei prefabbricati post-sisma e la ricostruzione di abitazioni in muratura, con l’obiettivo di eliminare definitivamente l’amianto e bonificare le aree interessate.

Particolare attenzione è rivolta alle periferie – da Contrada Chiara a Borgo dei Preti, fino a Bagnoli e San Tommaso – che, secondo il candidato, devono essere pienamente integrate nel tessuto urbano attraverso nuove infrastrutture, rete fognaria e illuminazione pubblica. Prevista inoltre l’introduzione del vigile di quartiere per rafforzare la sicurezza anche fuori dal centro cittadino.

Tra i progetti più rilevanti figurano la costruzione di un nuovo stadio cittadino e la creazione di un centro fieristico permanente nell’area di Borgo Ferrovia, connesso allo sviluppo della stazione ferroviaria per passeggeri e merci.

Sul fronte sociale, il programma punta al potenziamento dei servizi per anziani, disabili e soggetti fragili, anche attraverso l’istituzione dell’infermiere di quartiere. Prevista inoltre l’estensione del servizio autobus alle zone rurali e il trasporto pubblico gratuito per studenti, persone con disabilità e famiglie con redditi bassi.

Non manca un focus sull’agricoltura, con iniziative dedicate alla filiera della nocciola: dall’aggregazione dei produttori alla creazione di un centro studi per affrontare le criticità legate al cambiamento climatico e alle malattie delle colture, fino al riconoscimento IGP.

Un programma articolato che si inserisce nella proposta politica della coalizione e che, conclude Restaino, mira a “migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini e rilanciare Avellino sotto il profilo economico e sociale”.