AVELLINO. Corvigno: “Mi sono messa in gioco al servizio della mia città”

Riceviamo e publichiamo il comunicato stampo di Simona Corvigno candidata nella lista Casa Riformista per Nello Pizza Sindaco.

“Mi candido ad Avellino. Lo faccio da infermiera, nata e cresciuta in questa città. Lo faccio partendo da ciò che vivo ogni giorno: le persone, le loro fragilità, le loro domande, la fatica di orientarsi quando la salute diventa improvvisamente un problema.

Ogni giorno entro nella vita delle persone nei momenti più delicati. È lì che ho imparato che prendersi cura non significa solo intervenire quando l’emergenza è già esplosa. Significa esserci prima: ascoltare, informare, orientare, prevenire, accompagnare.

Ho visto cittadini sentirsi soli, ho visto famiglie disorientate davanti ai percorsi di cura. Ho capito che una sanità vicina non è solo cura: è presenza concreta, è rete, è comunità.

Per questo ho scelto di mettermi in gioco.

Non mi candido per visibilità. Mi candido per responsabilità. Per portare nelle istituzioni quello che in questi anni ho imparato sul campo: che educare significa prevenire, che informare significa dare forza alle persone, che rafforzare il territorio significa non lasciare nessuno indietro.

Vorrei una sanità che sappia accompagnare i genitori nelle prime esperienze di maternità e paternità, entrare nelle scuole con educazione alla salute, che non lasci solo un figlio che sta cercando orientarsi nel percorso di cura del padre.

Porto con me la mia esperienza e il mio senso di responsabilità.

Metto tutto questo al servizio di Avellino. Con serietà, presenza e concretezza.