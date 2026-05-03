MONTECALVO IRPINO. Tragedia sulla linea ferroviaria Caserta–Foggia: persona investita da un Frecciarossa, traffico sospeso

AVELLINO – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, 3 maggio 2026, lungo la linea ferroviaria Caserta–Foggia, dove una persona è stata investita da un treno ad alta velocità Frecciarossa. Il fatto si è verificato intorno alle ore 16:40 nei pressi della ex stazione di Castelfranco in Miscano, nel territorio del comune di Montecalvo Irpino.

L’allarme è stato lanciato dal personale del 118, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Grottaminarda del Comando provinciale di Avellino, impegnata nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Nonostante il tempestivo intervento, per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’impatto.

Il treno Frecciarossa coinvolto, con circa 400 passeggeri a bordo, è stato fermato in attesa delle verifiche e delle procedure previste in questi casi. La circolazione ferroviaria sulla tratta interessata è stata sospesa per consentire i rilievi delle autorità competenti e garantire la sicurezza.

I Vigili del Fuoco restano operativi sul posto, collaborando con le forze dell’ordine e il personale sanitario nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la linea.