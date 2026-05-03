AVELLA. Incidente in via Madonna del Carmine: le condizioni del centauro

Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto questa mattina in via Madonna del Carmine, ad Avella.

Le immagini mostrano chiaramente la violenza dell’impatto: la motocicletta è stata sbalzata sull’asfalto riportando danni gravissimi, con diverse parti distrutte e disperse sulla carreggiata. Anche l’autovettura coinvolta presenta danni evidenti nella parte anteriore, in particolare sul lato destro, dove l’urto è stato più intenso.

Sull’asfalto sono rimasti detriti e liquidi fuoriusciti dai mezzi, segno della forza dello scontro, mentre i veicoli sono rimasti fermi al centro della strada, occupando buona parte della carreggiata, nei pressi dell’incrocio con via Matteotti.

La scena ha attirato diversi residenti della zona, scesi in strada subito dopo l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marzano di Nola, supportati dalla radiomobile di Baiano, che hanno provveduto ai rilievi del caso. Il giovane centauro è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: i medici stanno comunque effettuando tutti i controlli di rito, tra cui TAC e altri accertamenti, per escludere qualsiasi rischio.