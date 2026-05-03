MUGNANO DEL CARDINALE. Successo per la distribuzione dei gagliardetti della Madonna delle Grazie: nuovo appuntamento il 10 maggio

Stamattina Piazza Umberto I si è colorata di devozione. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie ha avviato la distribuzione dei gagliardetti raffiguranti la Madonna, patrona del paese, accogliendo tanti cittadini fin dalle prime ore.

Un’iniziativa che segna l’inizio del mese mariano e accompagna la comunità verso la festa patronale. I gagliardetti, pensati per abbellire balconi e finestre, sono diventati negli anni un segno semplice e condiviso di appartenenza e fede.

Vista la partecipazione, il Comitato ha già fissato il prossimo appuntamento: domenica 10 maggio, dalle 9:30 alle 12:00, lo stand sarà presente in piazza Cardinale per una nuova distribuzione.

Per chi non potrà essere presente, c’è anche la possibilità di prenotare il gagliardetto: sarà consegnato direttamente a casa. Un modo per permettere a tutti di prendere parte a questa tradizione che unisce il paese.

«Esporre il gagliardetto è un piccolo gesto» spiegano dal Comitato «ma dice tanto: racconta l’attesa della festa, il legame con la nostra Patrona e la voglia di sentirci comunità».

Maggio è il mese dedicato alla Vergine e, come da tradizione, balconi e finestre si preparano a vestirsi a festa per onorare Maria Santissima delle Grazie.