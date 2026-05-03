Torrecuso (BN), 1 maggio 2026 tavola rotonda su lavoro e volontariato, promosso dalle ACLI.

Ieri sera 1° maggio ’26 “ Festa dei Lavoratori “, si è svolto un interessante convegno tenutosi presso la Sala Convegni dello splendido Palazzo Caracciolo-Cito di Torrecuso, in provincia di Benevento, sito alle pendici del Taburno . La tavola rotonda, è stata promossa dal Circolo ACLI La Lucerna 2 Aps, il tema è stato; “ Lavoro e Volontariato, Diritti, Responsabilità e Comunità “.

Dal dibattito, è emerso, che il lavoro è il fondamento della dignità individuale, che consente a ciascuno di contribuire alla comunità e di sentirsi parte di essa. Per cui, oggi parlare di lavoro significa parlare di diritti esigibili, in primis di sicurezza sul lavoro, che giornalmente assistiamo a morti inaccettabili, di equità retributiva, ed anche riconoscere il valore tipologico del lavoro, nella comunità locale in cui si vive, come appunto quella di Torrecuso, prevalentemente rurale dedicata alla viticoltura.

Vi hanno partecipato: Angelino Iannella- Sindaco di Torrecuso, Michelino Rapuano – Presidente del Circolo La Lucerna 2 APS, Ettore Varricchio – Presidente ACLI Terra Benevento, Filiberto Parente – Consigliere Nazionale ACLI, Maria Grazia De Luca – Delegata AIS Benevento.

Ha moderato i lavori- Pasquale Orlando – Consigliere CSV Irpinia Sannio Ets Cesvolab. Il quale, tra un intervento e l’altro, oltre a fare la storia sulla nascita delle ACLI e il rapporto della Chiesa Cattolica con il mondo del lavoro, riferendosi alle problematiche locali, a priori ha detto: ” Prima, tutte le manifestazioni sindacali hanno sempre avuto questa fine, di valorizzare il lavoro. Noi ci troviamo in un territorio vocato in cui diciamo valorizzare le risorse territoriali, per creare occupazione di qualità. Noi, però dobbiamo valutare tutele, impegno, rapporti con gli Enti locali e il volontariato e ognuno deve fare la propria parte“.

Dal dibattito, è emerso, che il lavoro è il fondamento della dignità individuale, che consente a ciascuno di contribuire alla comunità e di sentirsi parte di essa. Per cui, oggi parlare di lavoro significa parlare di diritti esigibili, in primis di sicurezza sul lavoro, che giornalmente assistiamo a morti inaccettabili, ( come ha anche detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ), di equità retributiva, ed anche riconoscere il valore tipologico del lavoro, nella comunità locale in cui si vive, come appunto quella di Torrecuso, prevalentemente rurale dedicata alla viticoltura e altri prodotti tradizionali, come ha tenuto a precisare il Dott: Ettore Varricchio : “ Non dobbiamo formalizzarci sulle cose, il volontariato è rivolto al prossimo. Noi parliamo di lavoro, che è quello degli operai. Però il lavoro è cambiato, ma resta la tradizione, che negli ultimi tempi viene molto trascurata “.

Al termine il Sindaco Iannella ci ha detto:” Questo convegno è il primo che noi facciamo per il primo maggio, secondo me questo è molto importante e da ripetere perché in realtà noi oltre a festeggiare la festa dei lavoratori festeggiamo una associazione, che si è radicata sul territorio e facciamo una valutazione dei prodotti locali. Per cui questa è una cosa che va rifatta, per cui con Filiberto la pensavamo come l’anno zero, e l’anno prossimo, verrà sicuramente di nuovo riproposta “.

Il convegno, si è concluso a tarda serata, con degustazione dei prodotti locali, organizzata dal Presidente del Circolo La Lucerna 2 Michelino Rapuano, che ha offerto ai partecipanti : le prime fave raccolte, il formaggio pecorino, il pane locale e la pancetta, tutti prodotti provenienti dal territorio. Per cui, non poteva certo mancare il vino, perché, Torrecuso è terra dell’Aglianico l’Hellenicus di origine greca.

All’evento tra i partecipanti è intervenuta, su invito anche Antonietta Raduazzo, Consigliera CSV Irpinia Sannio.

Carmine Martino