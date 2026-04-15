Attacco hacker colpisce Radio Punto Zero: la solidarietà del mondo radiofonico garantisce la continuità delle trasmissioni

Un grave attacco informatico ha colpito nella mattinata di domenica Radio Punto Zero, compromettendo un patrimonio costruito in oltre cinquant’anni di attività tra voce, informazione e comunicazione. L’emittente si è ritrovata improvvisamente fuori uso, senza una soluzione tecnica immediata per riprendere le trasmissioni.

Un episodio che avrebbe potuto segnare uno stop prolungato, ma che ha invece messo in luce uno dei valori più autentici del mondo radiofonico: la solidarietà.

A intervenire prontamente è stata GRS Radio, una web radio campana, che ha deciso di offrire supporto concreto all’emittente in difficoltà. In poche ore è stata allestita una regia volante, consentendo così a Radio Punto Zero di tornare in onda e garantire la continuità del servizio ai propri ascoltatori.

Determinante il contributo del direttore artistico di GRS Radio, Peppe Alaia, affiancato dal suo capo fonico , che hanno coordinato e realizzato una regia di emergenza efficiente e operativa in tempi rapidissimi.

L’intervento ha permesso di superare una situazione critica, dimostrando come, anche nell’era digitale e delle competizioni mediatiche, la collaborazione resti un pilastro fondamentale del settore.

Una vicenda che va oltre la cronaca tecnica e si trasforma in un esempio concreto di sinergia, passione e spirito di squadra: valori che continuano a rappresentare l’anima più autentica della radio.