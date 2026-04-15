San Felice a Cancello, caos in supermercato: uomo aggredisce dipendenti e danneggia strutture e auto

Momenti di tensione nella mattinata a San Felice a Cancello, dove si è verificato un episodio all’interno di un supermercato della zona di Cancello Scalo, in via Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe dato in escandescenza all’interno del punto vendita, coinvolgendo alcuni dipendenti e provocando danni sia all’interno dell’attività commerciale sia ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, che con due pattuglie hanno riportato la situazione sotto controllo. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.