Cucciolo morto abbandonato tra i rifiuti: shock a San Paolo Bel Sito

Un episodio che scuote le coscienze e riaccende i riflettori sul fenomeno dell’abbandono degli animali. A San Paolo Bel Sito, lungo via Macello, è stato rinvenuto un cucciolo di cane privo di vita, lasciato sul ciglio della strada insieme a un trasportino aperto e ad alcuni oggetti.

La scena, documentata anche da immagini e acquisita agli atti dalle autorità competenti, mostra il piccolo animale disteso a terra accanto a un peluche, un dettaglio che rende ancora più drammatico quanto accaduto. Poco distante, un trasportino probabilmente utilizzato per il trasporto dell’animale, abbandonato sul posto.

Secondo quanto emerge dal verbale della Questura di Avellino , l’episodio rientra in un’indagine più ampia legata allo sversamento illecito di rifiuti. I fatti sarebbero stati ripresi da sistemi di videosorveglianza installati nella zona, già oggetto di controlli per contrastare l’abbandono indiscriminato.

Dalle prime ricostruzioni, il responsabile si sarebbe fermato lungo la strada per poi abbandonare sia i rifiuti che la carcassa del cane, allontanandosi subito dopo. Le immagini ora al vaglio degli inquirenti potrebbero risultare decisive per l’identificazione.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini e le associazioni animaliste, che chiedono maggiore controllo sul territorio e pene più severe per chi si rende responsabile di simili atti. L’abbandono e il maltrattamento di animali, infatti, costituiscono reato e rappresentano una grave violazione non solo della legge, ma anche dei più elementari principi di civiltà.

A documentare l’accaduto è stato Andrea Palmese, dirigente regionale della Guardia Agroforestale Italiana, che ha segnalato il ritrovamento durante un sopralluogo effettuato nella mattinata del 14 aprile.

L’attività rientra nel monitoraggio costante dell’area da parte della Guardia Agroforestale, impegnata quotidianamente nel contrasto allo sversamento illecito di rifiuti. Proprio a seguito delle indagini svolte, nella mattinata odierna la Guardia Agroforestale Italiana ha provveduto a denunciare il proprietario ritenuto responsabile dell’abbandono.

Un episodio che ha suscitato forte indignazione e che riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della tutela degli animali.

Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.