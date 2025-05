Atripalda (AV)- Il Liceo De Caprariis presenta due corti al Festival Mente Locale Young 2025.

Fine settimana all’insegna della cinematografia per il Liceo Scientifico De Caprariis di Atripalda, che ha partecipato con due cortometraggi al Festival Mente Locale Young, tenutosi dal 7 al 10 maggio tra Sassari, Bazzano e Bologna. Il festival mira a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso l’audiovisivo, selezionando il meglio della produzione filmica sul tema del territorio realizzata in Italia in ambito scolastico.

“Particelle” e “La concia” i titoli dei corti prodotti dagli alunni del De Caprariis, proiettati nel capoluogo emiliano tra venerdì e sabato. La vicenda Isochimica, l’amianto e Borgo Ferrovia al centro della narrazione di “Particelle”, frutto del lavoro degli alunni della IV B del liceo scientifico atripaldese. La lavorazione delle pelli, cuore dell’economia di Solofra, il soggetto scelto dagli alunni della sezione solofrana del De Caprariis, narrato attraverso ipnotiche sequenze di macchinari all’opera. Entrambi i corti sono stati realizzati all’interno di Zero in Condotta – Laceno d’Oro Scuola, programma di attività didattiche sul cinema promosso dal Laceno d’Oro Film Festival, a ulteriore dimostrazione della validità della sinergia tra poli culturali del territorio.

(Andrea Squittieri)