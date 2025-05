Avellino, apre “Braccobaldo”: nuovo pet shop in via Testa, tra toelettatura e cura per uccelli

AVELLINO – Ha aperto ufficialmente le porte la nuova sede di “Braccobaldo”, il nuovo punto di riferimento per gli amanti degli animali nel cuore della città. Il pet shop, situato in via W. Testa, offre una gamma completa di servizi e prodotti per cani, gatti, uccelli e piccoli animali domestici.

Il negozio, oltre alla classica vendita di accessori e alimenti selezionati, si distingue per la presenza di una toelettatura professionale e di un settore dedicato alla cura specialistica degli uccelli, rendendolo una novità nel panorama commerciale avellinese.

«Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e competente per chi considera gli animali parte della famiglia», spiegano i titolari, soddisfatti della risposta positiva già ricevuta dai clienti nel passato.

“Braccobaldo” si propone come pet shop di fiducia per tutta la comunità locale, unendo esperienza, passione e attenzione alla qualità dei prodotti. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire questo nuovo spazio dedicato al benessere degli amici a quattro zampe (e piume).

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 251925

OFFERTA DEL MESE:

Miscela per Canarini – Qualità e Nutrizione a 35€ per 20 kg

La cura e l’alimentazione dei canarini richiedono attenzione, equilibrio e ingredienti di alta qualità. Per questo motivo, nel nostro punto vendita proponiamo una miscela professionale per canarini, studiata per garantire salute, energia e bellezza del piumaggio dei tuoi uccelli.

Prezzo conveniente: solo 35€ per 20 kg

Un formato ideale per allevatori e appassionati che cercano il massimo della resa con un prodotto selezionato.

Composizione della miscela:

Questa miscela è realizzata con semi accuratamente selezionati, noti per le loro proprietà nutritive:

•Scagliola: Ricca di carboidrati facilmente digeribili, è la base perfetta per l’alimentazione quotidiana.

•Niger: Fonte naturale di oli grassi e proteine, utile per l’energia e la lucentezza del piumaggio.

•Canapa: Alta in proteine vegetali e acidi grassi essenziali, favorisce il metabolismo e la salute generale.

•Lino bianco: Ricco di Omega-3, aiuta la digestione e rafforza le difese immunitarie.

•Perilla: Semi oleosi noti per le loro proprietà antinfiammatorie e l’elevato contenuto di nutrienti.

•Sesamo: Fonte di calcio e vitamine, utile per ossa e penne forti.

•Origano: Aggiunta naturale con proprietà antisettiche, utile per la salute intestinale e respiratoria.

Conservazione ottimale fino al 31/10/2026