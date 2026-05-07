ASD An.Si.Ca. Sirignano trionfa ai Campionati Nazionali Libertas di Ginnastica Ritmica

Grande successo per l’ASD An.Si.Ca. Sirignano che, in occasione del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica Libertas e del Campionato Nazionale Coreografia, andati in scena a San Benedetto del Tronto dal 29 aprile al 3 maggio, ha conquistato risultati straordinari portando il nome di Sirignano sul gradino più alto del podio nazionale.

Le ginnaste dell’associazione si sono rese protagoniste di prestazioni di altissimo livello negli esercizi individuali con palla, cerchio, clavette, nastro e corpo libero, conquistando medaglie e titoli nazionali in una competizione che ha visto la partecipazione di atlete provenienti da tutta Italia.

Un percorso fatto di sacrifici, impegno quotidiano e passione che si è trasformato in un autentico sogno diventato realtà. Emozioni, sorrisi e lacrime hanno accompagnato una spedizione memorabile che resterà impressa nella storia della società sportiva.

A rendere ancora più speciale l’esperienza nazionale è stato anche il trionfo nel Campionato di Coreografia, dove l’intera squadra dell’An.Si.Ca. si è aggiudicata il primo posto come migliore narrazione coreografica grazie all’esibizione ispirata a Notre Dame e intitolata “La Festa dei Folli”.

Una performance intensa e coinvolgente che ha saputo conquistare giuria e pubblico, unendo tecnica, interpretazione artistica ed emozione in una rappresentazione scenica di grande impatto.

Dietro ogni esercizio e ogni risultato c’è il lavoro di uno staff che, con dedizione e professionalità, accompagna quotidianamente le giovani atlete nel loro percorso sportivo e umano.

L’intero staff dell’An.Si.Ca. ha voluto ringraziare il presidente Silvestro Napolitano, la direttrice tecnica Antonietta Iossa, il tecnico Rosa Napolitano e i collaboratori Emily, Giovanni, Carmine e Stefy per il sostegno e l’impegno profuso durante tutta la stagione.

Per la società di Sirignano si tratta di un traguardo prestigioso che premia anni di lavoro e rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il territorio.