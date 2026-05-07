Avella, domani sospensione dell’energia elettrica in diverse zone del paese

AVELLA – E-Distribuzione ha comunicato un’interruzione programmata dell’energia elettrica per la giornata di domani, venerdì 8 maggio 2026, per consentire l’esecuzione di lavori sugli impianti.
La sospensione della corrente è prevista dalle ore 14:00 alle ore 21:30 e interesserà numerose strade del territorio comunale di Avella.
Tra le aree coinvolte figurano:
* Via Cancelli;
* Via San Nicola;
* Via Avvocato Vittoria;
* Via Casafalcione;
* Via Orfanatrofio;
* Via Mulino;
* Via Paolina;
* Via Carmine;
* Via Pergola;
* Piazza San Pietro;
* Via Silla Lucio;
* Via Fusaro;
* Via Vittoria;
* Via Libertà;
* Via Provinciale;
* Via Tora;
* Via Mola.
L’interruzione interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere temporaneamente riattivata; per questo motivo E-Distribuzione invita i cittadini a non utilizzare gli ascensori e a prestare particolare attenzione.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali di E-Distribuzione.