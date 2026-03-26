Antenna Iliad a Comiziano, via libera dei giudici: partiti i lavori

Comiziano (NA) – Il Consiglio di Stato ha dato definitivamente ragione a Iliad nella controversia con il Comune di Comiziano sull’installazione di una stazione radio base. I giudici hanno respinto l’appello dell’ente locale, confermando l’illegittimità del diniego opposto all’operatore.
Secondo la sentenza, il Comune non poteva subordinare l’autorizzazione alla presentazione di un piano di sviluppo né interpretare il proprio regolamento come un divieto generalizzato all’installazione degli impianti. Le aree indicate erano infatti solo “preferenziali” e non vincolanti.
Alla luce della decisione, stamane sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione dell’antenna Iliad sul territorio comunale, segnando un passaggio concreto verso il potenziamento della rete.
Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali in favore della società telefonica.
La vicenda rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza che limita il potere dei Comuni di ostacolare la diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione.