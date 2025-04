Angri e Sant’Antonio Abate: collaborazione istituzionale per viabilità e sicurezza

Angri, 8 aprile 2025 – Si è tenuto questa mattina, presso il Comune di Angri, un incontro istituzionale tra i rappresentanti del Comune di Angri e quelli del Comune di Sant’Antonio Abate, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione su tematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale nelle aree di confine tra i due territori.

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Angri, il Vicesindaco Antonio Mainardi, il Vice Comandante della Polizia Locale Capone, l’Assessore Bonaventura Manzo e il Consigliere comunale Christian Montella. Per il Comune di Sant’Antonio Abate erano presenti l’Assessore Tobia Manfuso, il Consigliere comunale Luca Vertolomo e il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Capuano.

Fulcro del confronto è stata la zona tra via dei Goti (Angri) e via Nocera (Sant’Antonio Abate), un tratto particolarmente delicato dal punto di vista della viabilità. Due le direttrici d’intervento condivise:

• Avvio di un progetto congiunto per la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla protezione dei pedoni e dei residenti

• Programmazione di un intervento operativo tra i due comandi di Polizia Locale, con rifacimento della segnaletica e studio di nuovi spazi per il transito pedonale

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di un futuro intervento di riqualificazione di via Paludicella, altra arteria condivisa tra i due comuni, per la quale sono previsti ulteriori momenti di confronto.

Un lavoro di squadra tra istituzioni che punta a migliorare la qualità della vita e la sicurezza di chi vive e attraversa quotidianamente queste strade.