San Giorgio a Cremano, 15enne sequestrato e poi rilasciato: indagini in corso

Momenti di paura a San Giorgio a Cremano, dove un ragazzo di 15 anni è stato rapito in pieno giorno da un gruppo di uomini incappucciati. Il giovane, figlio di un imprenditore originario di Barra, è stato costretto a salire su un furgone blindato che si è subito dileguato per le strade della cittadina alle porte di Napoli.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme e le indagini, attualmente affidate alla Squadra Mobile di Napoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un’azione intimidatoria con finalità estorsive, considerando il profilo familiare del ragazzo. L’area in cui si è verificato il sequestro, al confine tra Barra e San Giorgio a Cremano, è spesso teatro di tensioni legate alla criminalità organizzata.

Fortunatamente, il 15enne è stato liberato dopo alcune ore, in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’intera dinamica del sequestro e non si esclude che possano emergere nuovi elementi già nelle prossime ore. I familiari del ragazzo sono stati ascoltati e restano sotto protezione per garantire massima sicurezza.

Un episodio grave che riaccende i riflettori sulla sicurezza nell’area vesuviana e sulle pressioni criminali a cui sono spesso sottoposti imprenditori e cittadini.