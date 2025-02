Amos Partenio a Cicciano: boom di visite senologiche gratuite

Boom di visite ieri, domenica 9 febbraio, nel comune di Cicciano, dove l’associazione Amos Partenio ha organizzato gli ambulatori della prevenzione in rosa. Nei locali dell’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli”, sono state oltre cento le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, eseguiti dal senologo dottor Carlo Iannace, dall’ecografista dottor Michele Capozzi e dalla psicoterapeuta dottoressa Maria Grazia Vitale.

La grande partecipazione, ancora una volta, lancia un segnale importante, quello che la prevenzione raggiunge sempre più persone che scelgono di amare la propria salute e prendersene cura attraverso la prevenzione. Per questo le giornate ad essa dedicate non si fermano, e presto sarà disponibile una nuova data, sempre nel comune di Cicciano vista la grande richiesta.

Intanto l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto gli specialisti che dedicano il loro tempo alla prevenzione, in particolare il dottore Carlo Iannace, professionista instancabile, il dottor Michele Capozzi e la dottoressa Maria Grazia Vitale, per la disponibilità e il loro prezioso operato sul territorio. Si ringraziano, inoltre, il sindaco del comune di Cicciano, Giuseppe Caccavale, l’assessora delegata alla Salute, Angela Ferone, il presidente del consiglio comunale, Lazzaro Alfano, e tutta l’amministrazione, per aver accolto medici, volontarie e pazienti con sorrisi e partecipazione. Grazie anche al dirigente scolastico, Giacomo Vitale, per l’ospitalità e all’associazione “Laboratorio Civico per Cicciano” per l’organizzazione e la collaborazione. Insieme si fa tanto, insieme si vince. Per questo l’Amos Partenio vi dà appuntamento alla prossima giornata dedicata alla prevenzione. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.