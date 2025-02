POLLENA TROCCHIA (NA). BUONI LIBRO 2024/25: AL VIA LA CONSEGNA PRESSO LA CASA COMUNALE

Ha preso il via nella giornata odierna la consegna dei buoni libro per l’anno scolastico 2024/25. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 la platea interessata potrà effettuare il ritiro presso la casa comunale. Il ritiro sarà inoltre possibile anche il giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17:00. Coloro che ritireranno i buoni libro dovranno recarsi al comune muniti del proprio documento di riconoscimento e, se delegati, anche di delega scritta e documenti di riconoscimento del delegante. «Abbiamo avviato la consegna dei buoni libro disponendo la possibilità di ritirarli quotidianamente, a tutto vantaggio dei genitori lavoratori degli alunni dei nostri plessi che potranno dunque contare su un orario prolungato per il ritiro, non solo, come in passato, nelle prime settimane di distribuzione, ma sempre. Prosegue, quindi, il nostro lavoro per agevolare genitori e alunni delle nostre scuole, e in quest’ottica ci stiamo impegnando per anticipare sempre più la data di consegna dei buoni libro e renderla sempre più ravvicinata a quella delle apposite domande» hanno detto l’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello e il sindaco del comune di Pollena Trocchia Carlo Esposito.