CHIUSURA TEMPORANEA DELL’UFFICIO POSTALE DI SPERONE: NUOVE INDICAZIONI SUI SERVIZI. video

Dopo le segnalazioni e le perplessità sollevate anche da un nostro servizio a seguito della chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Sperone, arriva un aggiornamento ufficiale da parte di Poste Italiane. L’Ufficio di Sperone sarà chiuso dal 13 febbraio al 2 maggio 2025 per lavori infrastrutturali e quello di riferimento non sarà più Quadrelle ma quelli più vicini di Avella e Baiano. Ecco le nuove disposizioni

Nuove disposizioni per i servizi postali

Durante il periodo di chiusura, Poste Italiane ha comunicato che le operazioni non in circolarità, come riscossione di ratei pensionistici, servizi universali, pagamenti e corrispondenza, saranno garantite presso l’Ufficio Postale di Baiano.

Altri uffici postali di riferimento

Per agevolare gli utenti, Poste Italiane ha indicato due uffici postali vicini come punti di riferimento:

Ufficio Postale di Avella , situato in via Santa Croce 12 , operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35.

, situato in , operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35. Ufficio Postale di Nola, situato in Piazza Sant’Antonio Abate 1, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35, per chi ha necessità di usufruire dei servizi anche nel pomeriggio.

La risposta alle preoccupazioni dei cittadini

Questo aggiornamento cerca di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla cittadinanza circa lo spostamento dei servizi postali, garantendo continuità operativa nei comuni limitrofi. L’ufficio di Baiano e gli altri indicati saranno in grado di assorbire l’utenza durante i tre mesi di chiusura, offrendo assistenza e supporto.

Per ulteriori informazioni sui servizi e sugli orari, i cittadini sono invitati a consultare il sito ufficiale di Poste Italiane. La comunità spera che i lavori vengano conclusi nei tempi previsti, per garantire il rapido ripristino dell’operatività dell’Ufficio di Sperone.